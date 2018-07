Borsa: Europa chiude in rialzo dopo Fed

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo una seduta all'insegna dell'incertezza. A spingere i listini in terreno positivo è stato il cambio di direzione di Wall Street dopo le dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, al congresso. In calo l'euro sul dollaro a 1,1664 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 ha guadagnato lo 0,2%. In rialzo Francoforte (+0,8%) con il Dax a 12.661 punti, Londra (+0,34%) ed il Ftse 100 a 7.626 punti, Parigi (+0,24%) ed il Cac-40 a 5.422 punti. Piatta Madrid (-0,01%) con l'Ibex-35 a 9.715 punti.