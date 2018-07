Borsa: Europa rallenta, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Rallentano le Borse europee a fine mattinata, nonostante il rialzo dei futures Usa, con Londra (-0,68%), Parigi (-0,17%) e Madrid (-0,14%) in calo, mentre Milano e Francoforte (+0,1% entrambe) resistono in territorio positivo. Pesa l'ennesimo indebolimento del dollaro, che scambia a 1,17. In calo la bilancia commerciale dell'Italia e dell'Ue, mentre dagli Usa sono in arrivo l'indice manifatturiero di New York, le vendite al dettaglio e le scorte delle società. Oltre che al summit tra i presidenti di Usa e Russia a Helsinki, gli investitori guardano alle audizioni del presidente della Fed Jerome Powell in Parlamento domani e dopo, in attesa del Beige Book della Fed di mercoledì. Rimbalza il farmaceutico inglese Indivior (+25%), spinto dagli analisti di Jefferies, seguito da Deutsche Bank (+7,2%) dopo risultati trimestrali migliori delle stime degli analisti. Più caute Ubi (+1,2%). Mediobanca (+0,72%), Unicredit (+0,6% e Intesa (+0,43%) in Piazza Affari dove sale Italgas (+1,2%) e cede Ferrari (-1,1%).