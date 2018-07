Borsa: Europa cauta, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Borse europee caute, in attesa di nuove dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che incontra il suo omologo Vladimir Puntin a Helsinki dopo aver definito l'Ue come un "nemico". Dopo la bilancia commerciale dell'Italia è attesa quella dell'Ue, mentre dagli Usa sono in arrivo l'indice manifatturiero di New York, le vendite al dettaglio e le scorte delle società. Gli occhi degli investitori sono puntati sulle audizioni del presidente della Fed Jerome Powell in Parlamento domani e dopo e sul Beige Book della Fed in arrivo mercoledì. Milano (+0,7%) è la migliore davanti a Francoforte (+0,37%), Madrid (+0,3%), Parigi (+0,1%) e Londra (-0,01%). Rimbalzo di Indivior (+25%), con il sostegno degli analisti di Jefferies, che consigliano di acquistare il titolo del Gruppo farmaceutico britannico che ha agito negli Usa contro un rivale. Scivola il tecnologico Micro Focus (-3,5%), bocciato dagli analisti di Credit Suisse, acquisti invece su Lagardere (+2,4%) e Italgas (+2,7%).