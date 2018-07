Borsa: Milano in rialzo con Leonardo

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Chiusura di settimana positiva per Piazza Affari con il Ftse Mib che guadagna lo 0,47% a 21.892 punti. Buon passo per Leonardo (+4,53%) che peraltro ha firmato con la Guardia di Finanza un contratto del valore di circa 44 milioni di euro. Sale Ferrari (+3,2%) on Edge Research che raccomanda il titolo come 'Overweight' e indica un prezzo obiettivo a 130 euro (attualmente a 122 euro). Tra i migliori anche Carige sotto la lente sulle tensioni tra Malacalza e l'a.d Fiorentino. Buon passo poi per Atlantia (+2,5%), Moncler (+2,17%), Mediolanum (+2,02%). Prosegue il momento difficile di Tim (-1,3%) che resta sui minimi di quasi 5 anni. Vendite poi sull'energia con Saipem che lascia sul terreno l'1,21%. Sull'Aim all'esordio corre Portobello che guadagna il 15,91% a 5,10 euro.

Balza poi del 5,82% Brunello Cucinelli sui ricavi del primo semestre sopra le stime degli analisti.