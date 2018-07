d'Amico vende nave cisterna a 8 mln dlr

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - d'Amico International Shipping, società specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha venduto tramite la sua controllata d'Amico Tankers una delle sue navi cisterna per 8,025 milioni di dollari. Lo ha reso noto oggi la stessa società, precisando che l'accordo riguarda la vendita di MT Cielo di Milano, una nave 'handy' costruita nel 2003 presso Shina Shipbuilding (Sud Corea). Ad oggi la flotta d'Amico comprende 57,5 navi cisterna a doppio scafo, di età media pari a 7,1 anni (di cui 26 navi di proprietà, 27,5 a noleggio e 4 a noleggio a scafo nudo). d'Amico Tankers ha contratti in essere con Hyundai Mipo Dockyard per la costruzione di 4 nuove navi cisterna LR1 (Long Range), con consegna prevista tra 2018 e il primo trimestre 2019. L'ad di d'Amico, Marco Fiori, ha dichiarato: "Questa vendita ci consentirà un effetto cassa positivo pari a 2,4 milioni di dollari e di cedere la nostra nave più vecchia, in linea con la strategia di lungo termine volta al mantenimento di una flotta giovane e moderna".