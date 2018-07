Sambuco Tassoni premiato a New York

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Il Fior di Sambuco Tassoni ha vinto il premio di 'prodotto innovativo dell'anno' alla 66/a edizione della Summer Fancy Food di New York. Lo annuncia Cedral Tassoni, produttore della storica 'Cedrata', il cui amministratore delegato Elio Accardo parla di "risultato del tutto inatteso e per questo ancora più gradito". "Il premio - aggiunge - va interamente alla nostra presidente, Michela Redini, che ha fortemente voluto questo prodotto, grazie ai suoi ricordi d'infanzia, di feste dedicate al sambuco nelle estati in montagna".