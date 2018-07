Fox rilancia su Sky a 24,5 mld sterline

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Fox ha alzato l'offerta per acquisire Sky lanciando così una nuova sfida a Comcast nella battaglia per il controllo del gruppo britannico di pay-tv. L'ultima offerta di Fox è pari a 14 sterline per azione e valuta Sky 24,5 miliardi di sterline superando la proposta rivale da 22 miliardi di sterline di Comcast. Lo ha comunicato il gruppo di Rupert Murdoch in una nota. Ora tocca a Comcast decidere se rilanciare con una nuova offerta su Sky.