Inps:conferisce immobili a fondo Invimit

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - L'Inps ha concluso la prima operazione di apporto al Fondo i3-Silver, gestito da Invimit SGR, dei primi due asset immobiliari selezionati per essere riconvertiti a 'senior housing'. Si tratta di attivi dal valore complessivo di 10 milioni di euro, il centro vacanze sito in Venezia, Lido Alberoni e la casa di soggiorno climatica sita in Giulianova. Il senior housing rappresenta un nuovo modello residenziale, che si sta sviluppando solo oggi nel nostro paese per rispondere alle esigenze di carattere sociale e demografico del mercato della 'terza età'. Invimit prevede di realizzare investimenti per la valorizzazione degli immobili per circa 24,6 milioni di Euro, dotandoli così di una nuova vita e permettendo la loro reintegrazione nei rispettivi tessuti urbani.