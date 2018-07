Borsa: Europa apre in rialzo

Apertura in rialzo per le Borse europee. Gli investitori guardano con ottimismo ad una soluzione sul fronte dei dazi e attendono il discorso del presidente della Bce Mario Draghi al parlamento europeo.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,44%. Bene Parigi (+0,51%) con il Cac-40 a 5.403 punti; Francoforte (+0,36%) con il Dax a 12.541 punti; Londra (+0,09%). La Borsa di Milano (+0,64%) prosegue la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Gli investitori scommettono su una soluzione alla guerra commerciale e guardano con ottimismo al discorso del presidente della Bce Mario Draghi al parlamento europeo. Si allenta la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund in lieve calo a 239 punti base ed il rendimento del decennale italiano al 2,69%. A Piazza Affari svettano Saipem (+4,5%), Mediaset (+2,7%) ed Stm (+2,2%). Avanzano anche Leonardo (+1,4%) e Tenaris (+1,5%) ed Fca (+1%) e Tim (+0,3%). In positivo il comparto delle banche con Banco Bpm (+1,4%), Unicredit, Mediobanca e Ubi (+1,1%), Fineco ed Mps (+0,7%) e Intesa (+0,4%

ASIA IN RIALZO, RIMBALZA SHANGAI Le Borse asiatiche chiudono in positivo la prima seduta della settimana, dopo i dati positivi del mercato del lavoro Usa. Gli investitori approfittano dei recenti ribassi per tornare sulle piazze azionarie e sperano in una soluzione alla guerra commerciale nonostante la minaccia di Donald Trump di imporre altri dazi. La Cina, intanto, guarda con grande interesse all'Europa dopo il vertice '16+1'. Tokyo chiude la seduta in rialzo dell'1,2%, con lo yen stabile sul dollaro a quota 110,40, mentre perde terreno sull'euro, assestandosi poco sopra a 130.

Le Borse cinesi trovano il rimbalzo dopo essere cadute in "bear market", soprattutto in scia alla guerra commerciale Usa-Cina: l'indice Composite di Shanghai segna un balzo del 2,47%, a 2.815,11 punti, mentre quello di Shenzhen uno del 2,51%, a quota 1.574,54, ai massimi intraday. Lo yuan, invece, cede ancora sul dollaro dopo che la Banca centrale ha fissato la parità a 6,6393, indebolendola di 57 punti base: il renminbi, a ridosso della chiusura dei listini azionari, registra uno spot rate di 6,623 (-0,25%).