Borsa: Europa accelera e guarda a Draghi

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Le Borse europee accelerano in vista dell'intervento del presidente della Bce Mario Draghi al parlamento europeo, dopo l'annuncio della fine del Qe. I listini del Vecchio Continente proseguono in terreno positivo in scia con l'Asia e con l'ipotesi di una soluzione alla guerra commerciale mentre Donald Trump minaccia nuovi dazi. L'euro è in rialzo a 1,1764 sul dollaro a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,6%. In positivo Parigi (+0,67%), Francoforte (+0,34%) e Madrid (+0,5%). Londra (+0,42%), non risente delle dimissioni del ministro per la Brexit. Avanza il comparto tecnologico (+1,1%). In positivo anche Energia (+0,5%) e finanza (+0,4%). Ad Amsterdam corre Asml (+2,2%). Bene anche Schneider Eletric (+1,3%), Infineon Technologies (+1,9%), Siemens (+0,5%), Total (+0,9%), Banca Santander (+1%). A Madrid in rosso Iberdrola (-2,9%), la società spagnola specializzata in energia eolica.