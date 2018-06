Bankitalia:Abf,schizzano ricorsi in 2017

Nel 2017 l'Arbitro bancario e finanziario, sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie istituito presso la Banca d'Italia ma indipendente, ha ricevuto circa 30.600 ricorsi con un aumento del 42%. E' quanto si legge nella relazione annuale secondo cui nei primi tre mesi del 2018 sono stati circa 8.000, stabili rispetto al 2017. Le regioni con maggiore "densità" di ricorsi in rapporto alla popolazione residente sono: Calabria, Campania, Sicilia.

La materia quantitativamente più rilevante resta la cessione del quinto dello stipendio/pensione (73% dei ricorsi. Oltre il 77% dei ricorsi "ha avuto un esito sostanzialmente favorevole al cliente (47% accolti; 30% cessati) con restituzioni di circa 19 milioni di euro". Dato "l'ulteriore aumento dei ricorsi, la durata è stata pari a 260 giorni". Una durata giudicata non soddisfacente e per la quale c'è l'impegno a ridurla.