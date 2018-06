Enel: compra 21% latinoamericana Ufinet

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Enel, tramite Enel X International, ha firmato un accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund per l'acquisto, a fronte di un investimento di 150 milioni di euro, di circa il 21% del capitale di una NewCo nella quale confluirà il 100% di Ufinet International, operatore di reti in fibra ottica leader in America Latina. Sixth Cinven Fund deterrà circa il 79% del capitale della NewCo. "La positiva evoluzione della nostra attività in America Latina continua con l'acquisizione di Ufinet International" ha dichiarato Francesco Starace, ad di Enel. "Dopo aver completato con successo la riorganizzazione delle nostre attività in Cile all'inizio di quest'anno e la recente acquisizione di Eletropaulo, questo accordo rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader nella gestione di infrastrutture nella regione". Il closing dell'operazione, che Enel finanzierà tramite risorse proprie, è previsto a luglio.