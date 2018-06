Borsa:Europa chiude in rosso,timori dazi

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Le Borse europee chiudono in profondo rosso con i timori di una guerra commerciale per i nuovi dazi che potrebbe imporre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'euro si rafforza sul dollaro a 1,1693 a Londra.

In rialzo sul biglietto verde anche la sterlina a 1,3268.

L'indice Stoxx 600 cede il 2,07%. In forte calo Francoforte (-2,46%) con il Dax a 12.270 punti; Londra (-2,27%) ed il Ftse 100 a 7.508 punti; Parigi (-1,92%) ed il Cac-40 a 5.283 punti e Madrid (-1,78%) con l'Ibex-35 a 9.617 punti.