Tria, no a tetti per Npl banche

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 22 GIU - "Siamo tutti d'accordo sulla riduzione del peso degli npl, ha fatto moltissimo l'Italia, è completamente in linea con quanto concordato", ma "in generale diciamo che non si deve mai mettere target quantitativi perché può creare un problema di disturbo sui mercati, perché cominciano a misurare quanto si è lontani, come ci si avvicina.

Sono modi di operare sbagliati". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria al termine dell'Ecofin. Commentando la proposta franco-tedesca di riforma dell'Eurozona, che comprende un tetto quantitativo alla riduzione dello stock di npl, Tria ha spiegato che "i meccanismi da mettere in piedi per rafforzare il processo riduzione dei rischi non possiamo articolarli in modo da creare rischi".