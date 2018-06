Dombrovskis,impegno Tria su calo debito

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria "nel nostro incontro di ieri ha ribadito l'impegno perché l'Italia continui a ridurre il rapporto debito pil", e su questo "la posizione della Commissione è ben nota e riflessa nelle raccomandazioni per il prossimo anno di migliorare dello 0,6% del pil la bilancia strutturale". Così il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. "Non abbiamo discusso in dettaglio la legge di stabilità per il prossimo anno, ma aspettiamo i prossimi passi per la sua preparazione e poi continueremo la nostra discussione".