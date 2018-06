Borsa Asia deboli, corre il petrolio

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Seduta debole per le Borse asiatiche dove continuano a tenere banco i timori per gli effetti della guerra commerciale scatenata dagli Usa, che ieri ha spinto il produttore di auto tedesco Daimler a lanciare un profit warning. Tokyo ha perso lo 0,78%, Sydney lo 0,11%, Hong Kong cede lo 0,1%, Shanghai lo 0,18% mentre si avviano a chiudere in rialzo Seul (+0,7%) e Shenzhen (+0,5%). Positivi i future sull'Europa e su Wall Street, che cerca la riscossa dopo otto chiusure in calo dell'indice Dow Jones.

Il petrolio Wti intanto è tornato sopra i 66 dollari al barile nel giorno in cui l'Opec e i suoi alleati si riuniscono per decidere un aumento della produzione su cui è d'accordo la maggioranza dei Paesi produttori. L'euro è in rialzo sul mercato di Tokyo (+0,8% a 1,163 dollari) e anche la sterlina si rafforza su tutte le valute dopo che il capo economista della Boe si è espresso a favore di una stretta sui tassi. Oggi sono attesi in Europa e negli Usa gli indici pmi sul settore manifatturiero e dei servizi.