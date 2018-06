Cambi: euro a minimi da luglio 2017

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'euro scivola ai minimi di oltre un anno, arrivando fino a 1,1508 dollari, livello che non toccava dal luglio 2017. La divisa unnica ha rotto la barriera di 1,1510 che aveva fatto da base alle quotazioni in forte ribasso a fine maggio, durante le oscillazioni di mercato legate alle consultazioni politiche per la formazione del governo in Italia.