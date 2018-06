Borsa Milano cede con Salvini e spread

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Milano (-1,2%) guida i cali delle borse d'Europa. Non sarebbero piaciute - secondo gli operatori - le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha minacciato di tagliare il contributo dell'Italia al bilancio Ue in mancanza di aiuti sull'immigrazione e ha poi segnalato di voler smontare la riforma Fornero entro fine anno, gettando così un'ombra in più sui conti pubblici. Il rialzo dello spread tra Btp e Bund, a 232 punti base va di pari passo con le vendite sul settore bancario dove Bper e Ubi cedono oltre il 2,5%.