Borsa Milano cambia rotta con banche

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - La Borsa di Milano ha cambiato rotta con un'ondata di vendite sulle banche mentre lo spread si è allargato a 225 punti base. A mettere sotto pressione l'indice Ftse Mib (-0,68%) sono i cali di Bper (-2,37%), Ubi (-2,21%), Banco Bpm (-1,73%) e Unicredit (-1,67%). Si ampliano anche le perdite di Fca (-1,95%) e Brembo (-1,41%) penalizzati come tutto il settore automobilistico e della componentistica dal profit warning della tedesca Daimler che teme gli effetti della guerra dei dazi per i suoi veicoli fatti negli Usa ed esportati in Cina.