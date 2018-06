Popolari:Sforza,governo studia moratoria

(ANSA) - ROMA, 20 JUN - Il governo "sta studiando una possibile moratoria immediata per le due banche popolari (Popolare di Sondrio e Popolare di Bari ndr) che devono ancora riconvertirsi, per le altre non c'è molto da fare se non provvedimenti di ampio respiro". Così Corrado Sforza Fogliani, presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari entrando al comitato esecutivo Abi.

Tuttavi, ha aggiunto, "è difficile che si riesca a fare qualcosa prima della pronuncia del Consiglio di stato sulla normativa secondaria da Banca d'Italia per convertirsi in spa.

L'udienza sospensiva è fissata forse per l' 8 luglio e quella di merito il 18 ottobre, poi ci vorrà un mese per pronunciarsi".