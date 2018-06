Lusso:su boom nuovi mercati rischio dazi

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Nei prossimi sei anni l'export di prodotti italiani di alta gamma, come moda e design, verso i nuovi mercati potrebbe aumentare del 40% fino a quota 15 miliardi, addirittura del 75% a 18 miliardi in uno scenario più ottimistico. Lo spiega il rapporto 'Esportare la dolce vita' del Centro studi di Confindustria e Prometeia, presentato al 10 Luxury Summit del Sole 24 Ore a Milano. La categoria dei 'nuovi ricchi', nei 30 mercati analizzati, passerà dai 486 milioni del 2017 a 660 milioni del 2023: in pratica 174 milioni di nuovi clienti potenziali per 'bello e ben fatto' italiano. Ma all'orizzonte ci sono diversi fattori di rischio per il rapporto: il primo è quello di una spirale protezionistica dei rapporti commerciali tra gli Usa e partner. Poi il possibile inasprirsi di tensioni geopolitiche in Medio Oriente e Asia e l'evoluzione delle sanzioni alla Russia.