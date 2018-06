Engie: Ue, illegali 120mln aiuti fiscali

Il Lussemburgo deve recuperare da Engie, il colosso energetico francese, 120 milioni di euro di vantaggi fiscali "illegali", in quanto il Granducato ha consentito a due delle società del gruppo di evitare di pagare le tasse su quasi tutti i loro profitti per circa un decennio. E questo tramite "tax ruling" che "hanno appoggiato due complesse strutture finanziarie messe in piedi da Engie", consentendole così di "pagare una tassa di società dello 0,3%", ha denunciato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.