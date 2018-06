Cambi: euro in calo a 1,157 all'avvio

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Euro in calo all'avvio di seduta. La moneta unica, che ieri aveva subito un ribasso fino a quota 1,153 per poi risalire, cede lo 0,37% a 1,157 rispetto al dollaro. Sulla moneta unica pesano le parole del presidente della Bce Draghi secondo cui l'istituto centrale sarà paziente prima di andare avanti con la stretta monetaria e la guerra commerciale fra Cina e Usa che fa affluire gli investitori sul dollaro quale bene rifugio. In Asia avanza leggermente lo yen (+0,12% a 110,2).