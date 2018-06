Borsa:Europa rialzo con Ny, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Si conferma il rimbalzo delle Borse europee con l'apertura in positivo di Wall Street mentre il presidente della Fed, Powel dal Forum della Bce a Sintra ribadisce la solidità dell'economia americana e l'intenzione di procedere con aumenti graduali dei tassi di interesse. L'indice d'area Stoxx 600 sale di oltre mezzo punto con Londra che resta la migliore e guadagna quasi un punto. Sotto la parità Parigi, cauta Francoforte mentre sono più decise Madrid (+0,96%) e Milano (+0,60%). A Piazza Affari resta l'evidenza del credito con Banco Bpm (+3,28%) che ha aperto la data room per 3,5 miliardi di npl rimanenti. Su di giri, fuori dal paniere principale, doBank (+6,5%) con l'avvio della trasformazione in servicing. Tra gli altri Recordati guadagna il 2,83% mentre la famiglia ha confermato le trattative con i fondi Cvc ma anche l'esistenza di molti ostacoli. Lo spread tra btp e bund resta stabile intorno a 216 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,53%. Piatto il cambio euro-dollaro a 1,157.