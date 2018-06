Borsa: Milano in rialzo, giù Ferragamo

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Seduta in altalena per Piazza Affari che chiude con il Ftse Mib in lieve rialzo (+0,16% a 22.120 punti). Maglia nera Ferragamo nel giorno in cui la holding Ferragamo Finanziaria ha chiuso il collocamento del 3,5% del capitale. Il titolo perde l'8,44% a 22,46 euro sotto il prezzo di collocamento di 23,25 euro. Vendite poi su Cnh (-1,85%) nonostante Iveco si sia aggiudicata un appalto per la fornitura di una piattaforma anfibia ai Marines. Debole Tim (-0,35%) mentre l'a.d Genish apre ad Open Fiber sulla fibra fino a casa. Buon passo, invece, per Banco Bpm (+2,71%) con la data room per 3,5 miliardi di npl rimanenti. Su di giri, fuori dal paniere principale, doBank (+5,96%) con l'avvio della trasformazione in servicing. Sempre nel credito bene Unicredit (+2,77%) che a Borsa chiusa ha comunicato la cessione di un portafoglio di sofferenze a MBCredit Solutions.

Tra gli altri sale Recordati (+2,74%) mentre la famiglia conferma le trattative con i fondi Cvc ma anche l'esistenza di molti ostacoli.