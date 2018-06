Mondiali: Ubs, sostenibili per Russia

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Dopo Sudafrica e Brasile, la Russia è il terzo Paese emergente consecutivo a organizzare i mondiali di calcio e Mosca avrebbe investito 12 miliardi di dollari, che corrispondono a poco meno dell'1% del Pil: un investimento "abbordabile in considerazione del basso rapporto debito/Pil (14%)". Lo afferma uno studio Ubs.

Anche il prossimo organizzatore, il Qatar, presenta un debito "invidiabile", poco più del 40% del prodotto interno lordo. Per la Russia, oltre a benefici in termini di reputazione, vi è l'opportunità di rilanciare il turismo: non tanto per i tifosi durante il torneo, ma per il miglioramento infrastrutturale spinto dall'evento, sottolinea Matteo Ramenghi, Chief investment officer Ubs Wm Italy. Ubs stima che il Pil russo cresca dell'1,7% quest'anno e che acceleri ulteriormente nel 2019, anche se "il potenziale dell'economia è ben superiore, considerando una popolazione di 144 milioni di persone, gli elevati livelli di istruzione e competenze, le sterminate risorse naturali".