Istat, produzione costruzioni recupera

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'Istat registra un "parziale recupero, ad aprile, della produzione nel settore delle costruzioni, dopo le forti flessioni congiunturali registrate nei due mesi precedenti". L'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenta del 2,5% rispetto al mese precedente e su base annua c'è una crescita del 3,3% per l'indice corretto per gli effetti di calendario (+7% per l'indice grezzo). Su questi dati tendenziali incide il confronto con il dato "particolarmente contenuto" dell'aprile 2017. Il livello dell'indice destagionalizzato, spiega l'istituto di statistica, "rimane ancora ampiamente al di sotto del valore registrato a gennaio, punto terminale della modesta e breve fase espansiva della seconda metà dello scorso anno".