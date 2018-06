Borse Europa chiudono in rosso

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Borse europee negative in chiusura di seduta, per i timori legati alla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Milano, piatta a fine contrattazioni, è stata la migliore. Francoforte ha ceduto l'1,22%, Parigi l'1,1%, Londra lo 0,36%. Male anche Madrid, che ha perso lo 0,14 per cento.