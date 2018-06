Borsa Milano chiude piatta, ok Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Piazza Affari ha chiuso sulla parità (-0,07% a 22.084 punti) una seduta dominata dai ribassi, tranne una breve parentesi positiva nell'ultima mezz'ora. Milano è stata comunque la Borsa migliore fra quelle del Vecchio Continente, in una giornata contrassegnata dai timori per la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, che hanno prevalso sulle parole rassicuranti di Draghi in tema di tassi. In Piazza Affari hanno dominato le banche, con Banco Bpm che è salita del 5,6%, dopo i rumors su una accelerazione nella cessione dei crediti deteriorati, Bper del 3,4% e Ubi del 3%. Bene anche Recordati (+2,6%) sulle ipotesi dell'acquisto da parte dei fondi Cvc di una quota di controllo, e Autogrill (+4%), spinta dalle indiscrezioni sull'intenzione di quotare l'americana HmsHost.

Hanno appesantito il listino, invece, Stm (-4,2%), Cnh (-3,1%) e Moncler (-3%). Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso poco variato a 217,8 punti rispetto ai 216 punti di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,54%.