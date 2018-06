Borsa: Milano -1,41% con guerra dazi

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Avvio travagliato per Piazza Affari con il Ftse Mib che, nei primi scambi, lascia sul terreno l'1,41% a 21.793 punti. Ad incidere sul listino i timori relativi alla guerra commerciale tra Cina e Usa, in scia agli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari ventilati da Donald Trump. Tra i peggiori Prysmian (-3,03%), St (-3,16%) e Cnh (-2,63%). Male anche Saipem (-2,12%), Azimut (-1,99%), Ferrari (-2,08%), Moncler (-2,12%) e nel credito, Mps (-1,96%). Fuori dal paniere principale tiene Dobank (-0,64%) dopo che ha annunciato una nuova struttura di gruppo con la trasformazione in società di serving. Lo spread tra btp e bund è a 222 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,58%.