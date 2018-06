Borsa, dazi frenano Europa, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Le Borse europee si confermano in calo a metà seduta. A pesare è la guerra commerciale in atto tra Usa e Cina con lo spettro di altri dazi per 200 miliardi di dollari ventilati da Donald Trump. Timori che non è riuscito a spegnere neanche Mario Draghi che dal forum della Bce in Portogallo è tornato sulla fine del Qe indicando che Francoforte manterrà lo stimolo monetario necessario. Tra le singole Piazze flessione contenuta per Londra (-0,57%) mentre Francoforte resta la peggiore con un calo dell'1,39%.

Peraltro l'istituto economico tedesco Ifo ha fortemente abbassato le stime di crescita del Paese per l'anno in corso, passando dal 2,6% all'1,8%. Parigi cede l'1,12%, Madrid lo 0,92%. Milano lima più di altri con il Ftse Mib a -0,43% vicino ai 22mila punti. Ad incidere la corsa di Banco Bpm (+3,76%) sulle indiscrezioni che incrementi il portafoglio di npl in vendita. A seguire Bper (+1,71%) e Ubi (+1,27%). Lo spread tra btp e bund scende a 218 punti.