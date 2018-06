Barberis, tutele per Gig economy

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Dare "una configurazione giuridica" alla cosiddetta Gig economy, "trovare una formula per tutelare sia i lavoratori che questo tipo di servizi". A dirlo, a margine della tappa torinese del tour Skills Revolution promosso da ManpowerGroup, è l'amministratore delegato della multinazionale del settore risorse umane e vicepresidente di Assolavoro Riccardo Barberis, durante la quale è stata anche presentata il magazine Linc.

Barberis sottolinea come "l'innovazione tecnologica permetterà sempre di più lo sviluppo di queste professioni e questo impone la necessità di trovare uno strumento giuridico a tutela di chi svolge il lavoro e dei servizi offerti. La strada per una flessibilità tutelata - conclude - può essere quella dei contratti di somministrazione".