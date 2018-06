Stadio Roma: Invimit, possiamo farlo noi

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Le inchieste giudiziarie di queste ultime settimane rischiano di ritardare notevolmente o di bloccare la costruzione del nuovo stadio di Roma. La mia proposta è quella di affidarne la realizzazione a Invimit, società dello Stato interamente pubblica". E' quanto sostiene in una nota il presidente Invimit, Massimo Ferrarese.

"Il nuovo impianto per il calcio - sottolinea Ferrarese - rappresenta una grande opera fondamentale per la città di Roma, ma diventerebbe anche una grande opportunità per la società pubblica Invimit che si occupa anche di grandi immobili sportivi.

Il presidente di Invimit ha già compiuto i primi passi per dare seguito alla sua proposta: "Ritengo l'idea realizzabile a tal punto che la mia segreteria si è già messa in contatto con quella della sindaca di Roma per programmare un incontro urgente sull'argomento".

Esiste addirittura - spiega - un fondo creato appositamente per questo tipo di investimenti che intendiamo utilizzare per la costruzione di importanti impianti sportivi.