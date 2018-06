(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Inizio di settimana in deciso ribasso per il prezzo del petrolio, con il greggio Wti del Texas che cede l'1,8% a 63,91%, ampliando il calo visto venerdì. Perde quota anche il Brent (-0,67% a 72,9). Ad allontanare gli investitori, le tensioni fra paesi produttori in vista del vertice Opec di venerdì nel quale Arabia Saudita e Russia vorrebbero allentare i limiti alle quote. Orientamento cui si oppongono Iran, Iraq e Venezuela