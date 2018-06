Ilva:oggi incontro Mise interlocutorio

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Incontro interlocutorio questa mattina tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio con i rappresentanti dei lavoratori e degli enti locali sulla questione dell'Ilva di Taranto. Il ministro ha assicurato ai sindacati che non prenderà decisioni unilaterali.

Domani è previsto un incontro con ArcelorMittal.

"Il ministro - ha detto la numero uno della Fiom, Francesca Re David - ha detto che bisogna fare un accordo condiviso e che non siamo in un'epoca in cui salute ambiente e lavoro possono essere messi in contrapposizione tra di loro. Immagino che Di Maio cercherà una soluzione giusta da questo punto di vista e anche noi pensiamo che l'unico modo per salvaguardare l'ambiente sia che l'Ilva continui a produrre".

"Voglio dire ai cittadini di Taranto - ha detto il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano - che la connessione è la comunicazione tra la regione Puglia è il ministero dello Sviluppo Economico è stata ricostruita e ripristinata".