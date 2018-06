Chiamparino, se esempio è Salvini...

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - L'assenza di M5S e Lega al tavolo per le infrastrutture, convocato questa mattina a Torino, non stupisce il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. "L'esempio che arriva dal governo non è di rispetto istituzionale", osserva il governatore, che attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini, definendolo "un primo ministro ombra, in campagna elettorale permanente, che non mostra alcun rispetto istituzionale".

"Questo incontro è stato fatto nello spirito di presentare, a inizio legislatura, un quadro dello stato dell'arte delle infrastrutture piemontesi. Evidentemente questo non è stato capito dai partiti che hanno deciso di non partecipare", aggiunge Chiamparino.