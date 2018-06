Borsa:Europa resta in calo,Milano -0,79%

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Le Borse europee proseguono deboli a metà giornata con gli investitori che guardano alle schermaglie in atto tra Cina e Usa sui dazi. Tra le singole Piazze è poco mossa Londra (-0,13%) mentre è maglia nera Francoforte (-1,01%) con la Merkel sotto pressione con le tensioni sui migranti in Europa. Male poi Volkswagen (-2%) in scia dell'arresto del Ceo dell'Audi nell'ambito del dieselgate.

Parigi cede lo 0,99%, Madrid lo 0,44% e Milano lo 0,79%. Su Piazza Affari pesa lo stacco delle cedole da parte di alcune società tra cui Snam (-4,3%), Poste (-3,75%), Terna (-2,95%), Acea (-4%), St (-1,78%), Exor (-1,24%), Autogrill (-0,64%).

Resta in affanno Prysmian (-1,95%) dopo che la francese Nexans ha lanciato un profit warning. Le tensioni sul petrolio in attesa del vertice dell'Opec pesano su Saipem (-1,5%), Tenaris (-1,03%). L'euro prosegue in ribasso sul dollaro. La moneta unica è a 1,16 sul biglietto verde mentre è in altalena lo spread tra btp e bund che sfiora i 219 punti.