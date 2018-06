Mezzogiorno riduce gap con imprese Nord

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le imprese del Sud hanno ridotto il divario rispetto a quelle del Centro-Nord. Lo si evince dal 7/o rapporto 'Le Imprese industriali del Mezzogiorno', relativo al periodo 2008-2016, compilato dall'area Ricerche e Studi di Mediobanca in collaborazione con la Fondazione Ugo La Malfa.

Secondo il presidente Giorgio La Malfa si tratta dell'aspetto "forse più nuovo e per certi versi inatteso delle imprese industriali del Mezzogiorno, che , seppure di dimensioni quantitativamente limitate, tanto che le sole province di Bergamo e Brescia hanno più medie imprese dell'intero Mezzogiorno, mostrano andamenti e indici economici molto vicini a quelle del resto del Paese". In termini di competitività, il rapporto tra costo del lavoro unitario e valore aggiunto per dipendente di un'impresa meridionale è sceso dal 77,2% del 2008 al 69,6% del 2015, mentre nel Centro-Nord è passato dal 72,7 al 69,3%. Secondo La Malfa, "non era così in passato, quando invece vi era un divario molto significativo" tra le due aree.