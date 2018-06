Borsa, Europa gira al rialzo con Draghi

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Girano al rialzo le Borse europee, dopo aver recuperato parte delle perdite a ridosso delle decisioni della Bce sui tassi e sul progressivo azzeramento degli acquisti sui titoli di Stato, confortate dalle rassicurazioni di Mario Draghi sulla disponibilità della Bce ad aggiustare il tiro in caso di necessità. Positivi i futures Usa, all'indomani del rialzo dei tassi della Fed e dopo l'aumento oltre le stime delle vendite al dettaglio in maggio, mentre sono rallentate le nuove richieste di sussidi di disoccupazione.

Parigi (+0,4%) è la migliore, seguita da Francoforte (+0,42%), Londra (+0,26%), Madrid (+0,14%) e Milano (+0,1%). Gli acquisti si concentrano sugli automobilistici Ferrari (+2,93%), Peugeot (+2,37%), Renault (+2,02%), che ha annunciato investimenti per oltre 1 miliardo per l'auto elettrica in Francia ed Fca (+1,85%). Pesano le banche a Milano, con Mediobanca (-2,38%), Unicredit (-2,11%) e Ubi (-1,5%), colpite da prese di beneficio.

Giù anche Commerzbank (-1,3%), cauta SocGen (-0,3%).