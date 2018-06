Borsa: Europa chiude in rialzo con Bce

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Chiusura in rialzo per le principali borse europee, rassicurate dalle decisioni della Bce in materia di tassi e Qe e dalle parole accomodanti del presidente Mario Draghi. Francoforte ha guadagnato l'1,68% a 13.107 punti, Parigi l'1,39% a 5.528 punti, e Londra lo 0,81% a 7.765 punti.