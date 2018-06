Borsa, Europa accelera nel finale

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Accelerano le borse europee nel finale, con i listini Usa in rialzo. La migliore è Francoforte (+1,8%), seguita da Parigi (+1,59%), Milano (+1,28%), Londra (+0,98%) e Madrid (+0,65%). Alle preoccupazioni che precedevano le decisioni della Bce sulla fine del Qe è seguito un recupero progressivo dopo l'annuncio delle modalità accomodanti sulla riduzione degli acquisti e della conferma di tassi fermi fino all'estate del 2019. Gli acquisti si concentrano sul produttore di motori per aerei e marini Rolls-Royce (+5,62%), che ha annunciato il taglio di 4.600 posti di lavoro. In luce Peugeot (+3,96%), dopo un accordo sindacale per i dipendenti in Slovacchia, Airbus (+3,83%), Ferrari (+3,32%), con forte attività sulle opzioni, che hanno raggiunto volumi tripli rispetto alla media degli ultimi 20 giorni, e Renault (+2,37%), che investirà oltre 1 miliardo per l'auto elettrica in Francia.

Bene a Milano Fca (+2,6%) e Prysmian (+5,68%), mentre riduce il calo Unicredit (-1,33%), con lo spread Btp/Bund sopra quota 230.