Comcast offre 65 mld dlr in contanti per asset Fox

Comcast offre 65 miliardi di dollari in contanti per gli asset di intrattenimento di Fox, sfidando Walt Disney. La presentazione dell'offerta segue la vittoria in tribunale di At&t che, battendo l'antitrust americano, conquista Time Warner. Lo riporta Cnbc.

Nell'annunciare la sua offerta da 35 dollari per azione, Comcast allega la lettera inviata alla famiglia Murdoch. "Cari Rupert, Lachlan e James, da lungo tempo ammiriamo la 21st Century Fox costruita dalla famiglia Murdoch. Dopo i nostri incontri dello scorso anno siamo convinti che le attività di Fox sono complementari alle nostre" afferma nella missiva Brian Roberts, l'amministratore delegato di Comcast. "Alla luce della decisione sul caso di At&t e Time Warner, siamo lieti di presentare una nuova proposta, tutta in contanti che affronta tutte le perplessità" sollevate dal consiglio di amministrazione di Fox con la precedente offerta di Comcast, aggiunge Roberts. "Siamo fiduciosi sul fatto che la transazione otterrà tutte le necessarie autorizzazioni tempestivamente".