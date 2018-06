Borsa: Europa migliora, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Migliorano le borse europee, che si portano tutte in territorio positivo con i futures Usa in rialzo. Milano (Ftse Mib +1%) è la migliore seguita da Londra (+0,45%), Parigi (+0,31%) e Francoforte (+0,23%), mentre Madrid guadagna lo 0,03%. Contrastati i dati europei, con la produzione industriale di aprile più giù del previsto (-0,9%), mentre l'occupazione (+0,4%) è migliore rispetto al trimestre precedente ma non su base annua. Gli occhi degli investitori sono puntati alla decisine che prenderà questa sera la Fed sui tassi Usa, mentre domani tocca alla Bce, che potrebbe annunciare la chiusura del Qe. Sugli scudi a Parigi Air France (+4,19%) e Lufthansa (+4,16%), debole invece la catena dell'elettronica Dixons Carphone (-3,44%), che sconta a Londra l'accesso non autorizzato a 1,2 milioni di dati sensibili non finanziari. In Piazza Affari acquisti su Stm (+3,1%), insieme agli altri produttori di microprocessori, e Unicredit (+2,48%), con lo spread in calo a 225 punti. Giù Italgas (-1,19%).