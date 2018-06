Borsa: Europa chiude poco mossa

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Le Borse europee chiudono poco mosse in attesa della Fed che, secondo le attese, alzerebbe il tasso di interesse di un quarto di punto. Gli investitori guardano anche alla riunione della Bce con la decisione della data per la fine del Qe. Sul fronte dei cambi l'euro sul dollaro è a 1,1783 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Piatte Londra, con il Ftse-100 a 7.703 punti, e Parigi (-0,01%), con il Cac-40 a 5.452 punti. In rialzo Francoforte (+0,38%) con il Dax a 12.890 punti.