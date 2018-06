Borsa: Europa gira in calo, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La fiducia economica in Germania al di sotto delle stime frena le principali borse europee, che girano in calo a parte Milano (Ftse Mib +0,52%) e Madrid (+0,4%). Londra e Parigi cedono lo 0,3, mentre Francoforte lascia sul campo lo 0,18%. Negativi i futures Usa nonostante l'ottimismo delle piccole imprese americane in crescita al di sopra delle attese, mentre sono attesi i dati sull'inflazione, i salari settimanali e il deficit pubblico mensile. Occhi puntati poi sulla Fed domani e sulla Bce dopodomani, che potrebbe annunciare la fine del Qe. Prosegue la corsa di Casino Guichard (+3,4%), in vista di cessioni per 1,8 milioni di dollari, seguita dalla rivale Carrefour (+2%) a Parigi. Sulla piazza di Francoforte salgono E.On (+1,19%) e Daimler (+1%), ma scivolano Detutsche Post (-1,89%), bocciata dagli analisti di Rbc, Bayer (-0,98%) e Infineon (-0,8%). In Piazza Affari balzo di Italgas (+1,7%) alla vigilia del piano industriale e gira al rialzo Unicredit (+1%) dopo i dati diffusi da Bankitalia.