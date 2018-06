P.S Berlusconi non teme reazioni governo

(ANSA) - COLOGNO MONZESE (MILANO), 7 GIU - "Ritengo che sia un fatto positivo che l'Italia abbia un governo, questo è già un fatto fondamentale: faccio impresa in Italia e la stabilità è la cosa più giusta". Lo afferma l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aggiungendo che sul governo Conte "non ho un'opinione né un giudizio". "Non temiamo contraccolpi per noi al di là delle cose dette in campagna elettorale: non temo alcun tipo di reazione nei nostri confronti e non avrebbe alcun senso", aggiunge a margine della presentazione della programmazione dei prossimi mondiali di calcio in Russia. "Ben venga una legge se riguarda tutti i conflitti di interesse", ha commenta P.S. Berlusconi rispondendo a una domanda sul discorso di ieri alla Camera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e aggiunge: "ho sentito come poche volte parlare di conflitto di interesse non in modo ideologico e non di uno solo".