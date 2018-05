Confesercenti, 105.000 ambulanti abusivi, 1mld evaso

Il fatturato delle attività abusive del commercio ambulante è stimabile in 1,85 miliardi di euro (16,7% del fatturato complessivo), con un corrispondente mancato gettito fiscale e contributivo valutabile in 967 milioni di euro. E' quanto stima l'indagine Anva Confesercenti pubblicata in occasione dell'assemblea dell'associazione.

La quota di operatori fuori legge in prossimità dei mercati per intercettare i clienti attratti dalle aree mercatali è molto elevata, e stimabile in 15 operatori abusivi ogni 100 regolari (in Campania il dato arriva al 37%).

Il commercio ambulante in Italia è un settore che nel 2017 coinvolge 191.535 imprese, occupa 217.139 addetti, per un fatturato stimabile di circa 11,1 miliardi di euro. E' quanto risulta dall'indagine di Anva Confesercenti presentata in occasione dell'assembla nazionale dell'associazione. Più della metà delle imprese, 103mila, il 53,5% del totale, sono straniere.



Quasi il 50% delle imprese operano al Sud del Paese (precisamente 47,3%, la quota per le imprese del totale economia è 33,3%), area in cui incidono sul totale per il 4,5% a fronte del citato 3,1% della media nazionale, mentre al Centro Nord l'incidenza scende al 2,5%.



Il commercio su aree pubbliche deve essere escluso subito dal campo d'applicazione della direttiva Bolkestein. È quanto chiedono gli operatori di Anva, la federazione che riunisce le imprese del commercio ambulante Confesercenti, in occasione dell'Assemblea 2018 dell'associazione. Secondo l'Anva, il settore è in crisi gravissima e a pesare sugli operatori sono in primo luogo le incertezze legate alla direttiva europea recepita nel 2010 dall'Italia che, in base alla presunta 'scarsità di suolo', impone stretti limiti temporali alle concessioni, di cui prevede la contemporanea messa a bando.



"Gli effetti dell'incertezza e della confusione normativa sono evidenti. In 10 anni, il valore delle nostre imprese si è più che dimezzato, gli investimenti crollati, i mercati sempre più accerchiati da abusivi ed incuria. Circa 7 miliardi di euro di valore economico andati in fumo, mentre noi siamo sempre più precari", sostiene il presidente di Anva Maurizio Innocenti.