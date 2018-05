Borsa: Milano e Madrid sotto pressione

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee continuano a restare in positivo (Stoxx 600 +0,37%). Con alcune eccezioni però. Da una parte Milano (Ftse Mib -0,7% a 22.621 punti) su cui pesa l'attesa sul nuovo governo e il nodo sul ministero dell'economia. Dall'altra Madrid (Ibex -1%) che è maglia nera in Europa con il premier Mariano Rajoy alla prese con una forte crisi istituzionale tanto che il principale alleato Ciudadanos ha chiesto che vengano convocate elezioni anticipate. Per le altre piazze Londra segna un +0,25%, Parigi un +0,52%, e Francoforte un +1%. In questo contesto gli spread dei paesi periferici dell'eurozona sono tornati ad allargarsi. Il differenziale tra btp e bund ha sfiorato quota 205 punti, quello tra bonos e bund ha superato quota 100, quello greco è a 380 mentre il Portogallo si avvicina a 150. A Piazza Affari resta la pressione sulle banche che oltre al rialzo degli spread sui Btp, pagano l'ombra della flat tax la cui applicazione rischia di avere un impatto negativo sul capitale di alcuni istituti.