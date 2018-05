Borsa: Europa chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Chiusura contrastata per le Borse europee. Le peggiori sono Madrid (-1,7% a 9.826 punti) e Milano (-1,54% a 22.398 punti), appesantite da questioni politiche: la Spagna rischia le elezioni anticipate mentre in Italia c'è l'attesa per la formazione del nuovo governo. Bene Francoforte, salita dello 0,65% a 12.938 punti, e Londra, cresciuta dello 0,18% a 7.730 punti.