Tim: sindacati incontro deludente

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - L'incontro presso il ministero del Lavoro, tra i sindacati e Tim, dopo che nei giorni scorsi la società ha annunciato l'intenzione di ricorrere alla cassa integrazione per 29.000 dipendenti, è stato "deludente". Lo definiscono così, le segreterie nazionali di Slc Cgil-Fistel Cisl-Uilcom Uil. I sindacati credono che alcuni temi siano "imprescindibili per un confronto proficuo", per esempio la "chiarezza sul vero oggetto della procedura, il ricorso ad ammortizzatori sociali o 4500 licenziamenti tra 12 mesi, sulla tenuta del perimetro e della base occupazionale del gruppo, la necessità di ripristinare condizioni economicamente sostenibili per l'insieme delle attività affidate in appalto che evitino contraccolpi occupazionali, la ricomposizione di un quadro relazionale tra le parti ad oggi fortemente compromesso dal permanere del vulnus costituito dalla disdetta del secondo livello di contrattazione unilateralmente sostituito da un regolamento aziendale". Il prossimo incontro si terrà il 31 maggio.